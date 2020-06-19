İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
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İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi

Meteoroloji'nin İstanbul için günlerdir uyardığı sağanak yağış başladı. Yağış, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda etkisini sürdürürken kentten gelen görüntüler sağanağın şiddetini ortaya koydu.

19.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde peş peşe son dakika yağış uyarısında bulunuyordu. Dün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan gök gürültüsü ve şiddetli yağış, bugün özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sağanak yağış başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
Saat 12.00 itibarıyla İstanbul'daki yağış haritası

YALOVA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER VAR

Yalova'da yaklaşık 1 saat boyunca durmaksızın yağan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yüzlerce işyerini su bastı.

Yalova'da gece geç vakitlerde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İşyerlerini su basan esnaflar caddelere araçların girmemesi için çaba sarf etti. İş yerlerini temizlemeye çalışan vatandaşlar ise bugüne kadar böyle bir yağış görmediklerini belirttiler.

Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında yüzlerce ev ve iş yerine su girerken, maddî zarar meydana geldi. Yalova Belediyesi itfaiyesi ise gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı.

İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi

SAĞANAK ETKİSİNİ NE ZAMAN YİTİRECEK?

Yağışlar yurdu terk etmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi

Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağışlar yeni haftada da etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi

Güncel Manşet

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