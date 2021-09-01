İstanbul Havalimanı'ndaki "Party 21. Yüzyılda" Sergisi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek

İstanbul Havalimanı'nda, Slovak kültüründe "Parta" olarak bilinen, unutulmaya yüz tutmuş düğün, şenlik ve kutlama başlıklarını çağdaş bir sanatsal yorumla günümüze taşıyan "Party 21. Yüzyılda" adlı sergi açıldı.