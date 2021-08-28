İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı
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İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 2020 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Rus uyruklu Abu Umar D., sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 2020 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Rus uyruklu Abu Umar D., sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos pazartesi günü saat 14.00'da pasaport kontrolünde, Rus uyruklu U.D. ismine düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan kişinin Rus uyruklu Abu Umar D. olduğu tespit edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edilen Abu Umar D.'nin, Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, sahte pasaportu da Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği belirlendi. Bu yıl içinde de normal yollarla birçok kez Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanıp geri gönderildiği tespit edilen şüpheli A.U.D, yasal işlemlerin ardından tekrar sınır dışı edildi.Şüphelinin havalimanından Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelmesi ve gözaltına alınma görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOğRAF)


İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu DEAŞ üyesi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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