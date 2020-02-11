İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi
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İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

11.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:10
İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi

Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitim Şube Müdürlüğünce İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimin amacı İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmek.

Polis memurlarına 4 saatlik eğitim verilecek

İstanbul Havalimanı Şube Müdürü 'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi. İlk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere temel yasam desteği, kalp masajı, kanama, yaralanma, sara krizi kalp krizi ve Heimlich manevrası konuları öğretildi.

İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislerin ilk yardım eğitimi almaları sağlanacak.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA
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