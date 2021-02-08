İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Hamile kadın transit alanda doğum yaptı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı. Yurt dışına gitmek için eşiyle birlikte aktarma yapan yabancı uyruklu hamile kadın, transit alanda doğum yaptı. Kadın ve kız bebeği hastaneye kaldırılırken bebeğin babası "Şoke olduk, normalde 20 Şubat'ta doğacaktı. Bebeğimin Türk vatandaşı olmasını isterim, sonuçta burada doğdu." dedi.

Saint Petersburg kentinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Shakesanam Kabılzhan ve Mukhamadal İsmailov çifti aktarma yapmak için İstanbul'a indi. Pasaport kontrolünün ardından fenalaşan 26 yaşındaki genç kadına ilk müdahale İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. Hamile olduğu öğrenilen kadının sancıları artınca, havalimanının dış hatlardan iç hatlara giden transit alanında doğum yaptı. Doğumun ardından 112 ekipleri tarafından anne ve bebek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"ÇOK ŞÜKÜR İKİSİ DE SAĞLIKLI"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kontrol amacıyla tutulan anne ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3.5 kilo olarak doğan bebeğin babası Mukhamadal İsmailov, "İlk kez böyle bir şey yaşadığım için şoke oldum. Çok şükür eşim de bebeğim de sağlıklı. Şimdi gittim gördüm. Doğumu bekliyorduk ama burası olacağını düşünmemiştik. Rapora göre 20 Şubat'ta olacaktı doğum. Bu durum sürpriz oldu. 3'üncü kızım. İsim düşünemedim henüz ama Türk ismi koymayı planlıyoruz sonuçta İstanbul'a geldiğinde doğdu. Kırgız konsolosluğu Türk vatandaşı olamayacağını söyledi ama nedenini söylemedi. Türk vatandaşı olmasını isterdim. Burada doğdu, buranın çocuğu olsun" dedi.

KONTROL AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA TUTULUYOR

İstanbul Havalimanı'nda doğan ilk bebekle ve anne ile ilgilenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doç. Dr. İbrahim Polat annenin durumunun iyi olduğunu belirterek, "Havaalanlarında doğum yaşanan olgulardan. İstanbul Havalimanı'nda da ilk defa böyle bir şey oldu. Anne ilk kontrollerinin ardından odaya alındı. Bebek de kontrol amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Çocuğun cinsiyeti kız ve 3 kilo 200 gram olarak dünyaya geldi" dedi.

"İKİ TARAF İÇİN DE BİR İLK"

Anne Shakesanam Kabılzhan'ı hastanede karşılayan ve burada ilk müdahalesini yapan Dr. Süleyman Tunç ise, "Hastanemiz de İstanbul Havalimanı da yeni olduğu için iki taraf için de bir ilk oldu. Hasta ilk geldiğinde ilk doğum kanaması vardı ve bebek ağlayarak geldi. Tansiyon, ateş ve nabız gibi rutin kontrolleri yapıldı. Pediatri doktorları tarafından da çocuğun takibi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı