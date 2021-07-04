İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Havalimanı'nda risk analizi çalışmasında şüpheli bulunan iki yolcunun valizlerinde yapılan incelemede, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen 120 bin lira piyasa değerindeki alkol, elektronik sigara ve çeşitli tütün mamülleri ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda risk analizi çalışmasında şüpheli bulunan iki yolcunun valizlerinde yapılan incelemede, Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen 120 bin lira piyasa değerindeki alkol, elektronik sigara ve çeşitli tütün mamülleri ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Rusya'nın başkenti Moskova ve Ürdün'ün başkenti Amman'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki ayrı yolcunun durumlarından şüphelenmesi üzerine, yolcuları detaylı incelemeye aldı. X-Ray kontrolünün ardından yapılan incelemede valizlerde 29 şişe viski, 590 elektronik sigara filtresi, 690 tek kullanımlık elektronik sigara, 335 paket nargile tütünü, 30 karton sigara, 20 adet elektronik sigara cihazı ve 30 paket tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu öğrenildi.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan şahırlar, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda 120 bin lira değerinde alkol ve tütün mamulü ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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