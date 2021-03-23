İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı yapıldı
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İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı yapıldı

23.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:56
İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı yapıldı

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu, mart ayı olağan toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu, mart ayı olağan toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı'nda, Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ın başkanlığındaki toplantıya, havalimanında görevli resmi ve özel kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul Havalimanı'ndaki genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi karar alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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