İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü'ne atanan Sadık Sürücü'den Haktankaçmaz'a ziyaret
11.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:19
DHMİ İstanbul Başmüdürü olarak atanan Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
DHMİ İstanbul Başmüdürü olarak atanan Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, Haktankaçmaz, Sürücü'ye yeni görevinde başarılar diledi.
Görüşmede, DHMİ'nin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde İstanbul Havalimanı'nda yapacağı çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ