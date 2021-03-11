İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü'ne atanan Sadık Sürücü'den Haktankaçmaz'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü'ne atanan Sadık Sürücü'den Haktankaçmaz'a ziyaret

11.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:19
İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü'ne atanan Sadık Sürücü'den Haktankaçmaz'a ziyaret

DHMİ İstanbul Başmüdürü olarak atanan Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

DHMİ İstanbul Başmüdürü olarak atanan Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, Haktankaçmaz, Sürücü'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, DHMİ'nin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde İstanbul Havalimanı'nda yapacağı çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Pervin Buldan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Murat Balcı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Ali Şansalan Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü'ne atanan Sadık Sürücü'den Haktankaçmaz'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 20:22:44. #1.16#
title