İstanbul hava durumu saatlik! İstanbul hava durumu! Hafta sonu hava nasıl olacak? 15 günlük hava durumu!

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TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık...

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce açıklanan hava sıcaklıkları İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Sıcaklık rekorunun kırıldığı Eyüpsultan'da hava sıcaklığı 39 dereye ulaştı. Türkiye günlerden bu yana orman yangınlarıyla mücadele ederken, yangının söndüğü noktalardan gelen iyi haberler de biraz olsun yüreklere su serpti. Ancak yangın devam eden noktalarda mücadele devam ediyor. Ormanlara girişin yasaklandığı İstanbul'da da daha önce beklenen hava sıcaklıkları, şehirde etkili olmaya başladı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu! Hava durumu 15 günlük! Bu hafta sonu yağmur var mı?