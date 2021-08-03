İstanbul hava durumu! Hava durumu 15 günlük! Bu hafta sonu yağmur var mı?
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İstanbul hava durumu! Hava durumu 15 günlük! Bu hafta sonu yağmur var mı?

İstanbul hava durumu! Hava durumu 15 günlük! Bu hafta sonu yağmur var mı?
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İzmir hava durumu! Marmaris hava durumu! Antalya hava durumu! Bu hafta sonu hava durumu! Sıcaklıklar düşecek mi? İstanbul hava durumu! Hava durumu 15 günlük! Bu hafta sonu yağmur var mı?

15 günlük hava durumu! 15 günlük İstanbul hava durumu! Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Meteoroloji hava durumu!

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık...

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu! Hava durumu 15 günlük! Bu hafta sonu yağmur var mı?

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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