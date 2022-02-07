İstanbul hava durumu 7 Şubat Pazartesi! İstanbul'a yağmur yağacak mı? İstanbul kar yağışı var mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından "İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek." uyarısında bulundu. Meteoroloji de turuncu kodlu uyarıyı yaparak yağışın birkaç gün süreceğini duyurdu. İstanbul kar yağışı var mı? İstanbul'a yağmur yağacak mı?

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan paylaşımda "Fırtına ve Yağış Uyarısı! İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve Çarşamba gününe kadar devam edecek." ifadeleri yer aldı.

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji de İstanbul, Marmara ve Kuzey Ege için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yarından itibaren Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Trakya ve iç bölgelerde kar yağışı beklenirken Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.

8 Şubat 2022 Salı günü, Trakya, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in yüksek kesimler, Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Batı ve orta Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ise sağanak yağışlı olacak. Yağışlı hava Çarşamba ve Perşembe günü de etkisini sürürken, Cuma günü Türkiye'nin büyük kesiminde güneşli hava kendisini gösterecek.

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