İSTANBUL HAVA DURUMU: 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, yarın hava nasıl?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 29 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışlı olacak. Peki, 29 Haziran Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da 29 Haziran Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu tahmini geldi. Yapılan değerlendirmelere göre, megakentte gün boyu parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde ise yer yer hafif sağanak yağış görülebilir.

Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların yağış geçişlerine karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Öğleden sonra ise yağışların kesilmesi ve havanın bulutlu ancak açık seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu