Hadımköy'deki kar esareti devam ediyor! Aracını terk eden de var, 40 saattir bekleyen de

İstanbul'da büyük ölçüde yollar açılırken Hadımköy'de kar esareti hala devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar Hadımköy'de yol kapalı olduğundan araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler.

"İNSANLAR ARAÇLARINI BIRAKIP YÜRÜYEREK DEVAM ETTİLER"

CNN TÜRK muhabiri Burçak Bozkuş, "Uzun kuyruk ve araçların bekleyişi devam ediyor. Bu noktada saatlerdir bekleyen insanlar var. İnsanlar araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler. Bekleyiş hala devam ediyor. Yolun ön kısmı kısmen açıldı, terk edilmiş bir minibüs vardı, o minibüs çekici tarafından çekildi. Yolun açılabilmesi için bariyer kırıldı" dedi.

"BEKLEYİŞLER HALA DEVAM EDİYOR"

Bozkuş, "Sabah saatlerinde evlerinden işe gitmek için çıkanlar bu noktada mahsur kaldılar diyebiliriz. Araçlarını bırakıp yürüyerek devam etmek zorunda kaldılar. Burası Hadımköy bağlantı yollarından biri. Burada zor anlar yaşandı. 40 saat bekleyen biri vardı, bekleyişler hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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