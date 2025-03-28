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İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi! 28 Mart Güngören elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi! 28 Mart Güngören elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Güngören elektrik kesintisi listesi! 28 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Mart günü İstanbul Güngören ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Güngören elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Güngören elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Güngören elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-28 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah LALEZAR sk bölgelerinde 28/03/2025 11:00:00 - 28/03/2025 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi! 28 Mart Güngören elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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