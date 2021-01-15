İstanbullular güne lapa lapa yağan karla uyandı! İşte ilk görüntüler
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İstanbullular güne lapa lapa yağan karla uyandı! İşte ilk görüntüler

15.01.2021 08:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:30

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarıların ardından günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Başta kentin kuzey kesimleri olmak üzere, Sarıyer'deki yüksek alanlar, Arnavutköy ve Anadolu Yakası'nda da Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü. Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü. Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.

BELEDİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana arterlerde hazır bekledi.

İstanbullular güne lapa lapa yağan karla uyandı! İşte ilk görüntüler

TRAFİK OLUŞTU

Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Mecidiyeköy oldu. İşe gitmek isteyen birçok vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Vatandaşların işlerine gitmek için dışarı çıkmasıyla ana caddelerde de trafik oluşmaya başladı.

İstanbul güne kar yağışıyla başladı! İşte görüntüler

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul güne kar yağışıyla başladı! İşte görüntüler

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul güne kar yağışıyla başladı! İşte görüntüler

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şekline esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbullular güne lapa lapa yağan karla uyandı! İşte ilk görüntüler
İstanbullular güne lapa lapa yağan karla uyandı! İşte ilk görüntüler
Haber Yorumları (4)
FERHAT: Hoşgeldin kardan adam.
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TÜRK: bizde ANKARA da karla uyandık ne olmuş yani bereket yağmaz yağmadı yağar felaket tellallığı
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TİREBOLU LU HASAN AĞANIN TORUNU TOLGA AĞA: Yüce Yaratana sonsuz şükürler olsun. Gökten ALTIN yağıyor. İşte gökten altın diye buna denir.
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