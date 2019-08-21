İSTANBUL-GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

İSTANBUL-GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHAGöç yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti.

21.08.2019 15:49
İSTANBUL-GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Göç yolunda olan bir leylek sürüsü İstanbul Boğazı üzerinden geçti. Sürünün geçişi eşsiz görüntüler oluştururken, vatandaşlar tarafından da ilgi ile izlendi.

Öğle saatlerinde Kuzeyden Güneye doğru göç eden leylekler, İstanbul Boğazı'na ulaştı. Bir süre boğaz üzerinde tur atan leylek sürüsü daha sonra Anadolu Yakası tarafında gözlerden kayboldu.Bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler cep telefonu ile kayıt yaptı.

İSTANBUL-GÖÇ EDEN LEYLEKLER BOĞAZ SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Kaynak: DHA
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