İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 2-3 Temmuz İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Gaziosmanpaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi saatleri...
Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH.
Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi: 02.07.2025 20:35:50
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.07.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185