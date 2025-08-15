İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 15-16 Ağustos İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK MAH.

Arıza Açıklaması: TEİAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 15.08.2025 15:58:07

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.08.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185