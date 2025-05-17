İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi! 17 Mayıs Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi! 17 Mayıs Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi listesi! 17 Mayıs günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Mayıs günü İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-05-17 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115/1., 1116., 1124/1., 1210., 1211., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 17/05/2025 09:00:00 - 17/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-05-17 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., 1093., 1095., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 17/05/2025 09:00:00 - 17/05/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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