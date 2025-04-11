İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi! 11 Nisan Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYTEKİN, KARTAL, KIBRIS, MERT, NEŞE, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU sk bölgelerinde 11/04/2025 09:00:00 - 11/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145., 1150., 1151., 1215., 1217. sk bölgelerinde 11/04/2025 09:00:00 - 11/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah ERTÜRK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1024., 1038., 1058., 1059/1., 1061., 1061/1., 1062., 1062/1., 1063., 1064., 1064/1., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1072., 1073., 1181., 1183., 1184., 1185., 1187., 1188., İNÖNÜ sk / HÜRRİYET mah 290., PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 519., PAŞAÇAYIRI sk bölgelerinde 11/04/2025 09:00:00 - 11/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.