İstanbul Fındık İhracatçıları'ndan Kuzey Afrika'da tanıtım atağı

14.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:14

Dünyanın lider fındık üreticisi Türkiye, yeni yılda hedef pazarlarını genişletiyor.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), Türkiye Tanıtım Grubu'nun (TTG) desteği ile ABD ve Rusya'dan sonra, Kuzey Afrika ülkelerinde de tanıtım faaliyetlerine başlıyor. Türkiye'nin milli ürünü fındığın dünyadaki üstünlüğünü korumak, imajını güçlendirmek ve ihracatını arttırmak için yapılacak tanıtım projesine, Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus ve Cezayir'de start verildi.

Birliğin ihracatını 2020 yılında 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefleyen İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak, pazar ile ilgili ön bilgi almak için Fındık Tanıtım Grubu kurucularından, Eski Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ile bir araya geldi.

Tanıtım çalışmaları ihracata yansıyor

İFMİB Başkanı Ali Haydar Gören, Fındık Tanıtım Grubu (FTG) tarafından geçmişte yapılan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini verdiğini belirterek, belirledikleri hedef pazarlarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Bu çalışmalardan elde edilen deneyimler ışığında ve oluşturulan birlik, beraberlik ruhu ile yeniden Türk fındığını tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydeden Gören, "Fındık ihracatçıları olarak, FTG çatısı altında tüm dünyada etkili çalışmalar yaptık. Yeniden aynı heyecan ile çok daha ileri noktalara ihracatımızı taşımak için öncelikli hedef pazarlarımıza yönelik fındık tanıtım projelerine başladık" dedi. Hedef pazarlardan Cezayir ile Tunus'a yapılan ihracattan bahseden Gören, "2019 yılında Cezayir'e yaklaşık 4, Tunus'a ise 5.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılı ile kıyasladığımızda buralarda ihracat artışından bahsedebiliriz. Bu ülkelerdeki ihracat potansiyelini gördüğümüz için bu ülkelere yönelmeye karar verdik" dedi.

Tunus ve Cezayir 200 milyonluk dev pazara giriş kapısı olacak

Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Kuzey Afrika'nın 200 milyon nüfusu ile büyük bir pazar olduğunu vurgulayarak, bu bölgelerdeki Türkiye'ye yönelik pozitif algının Türk fındığının buradaki yerini güçlendirmek için ihracatçılara kolaylık sağlayacağını kaydetti. Kuzey Afrika ülkelerinin beslenme alışkanlıklarında fındık ve kuru meyvenin önemli yer tuttuğuna değinen Doğan, "Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır'ın kendi aralarında gümrük birliği var. Bu durum bize bir ülkeden diğer ülkelere rahatlıkla erişme fırsatı sunuyor" dedi. Doğan, "Kuzey Afrika'da kendimizi doğru anlatıp tanıtabilirsek, burada güçlü bir Türk fındığı algısı oluşturabilir ve ihracatı arttırabiliriz" şeklinde konuştu.Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Kuzey Afrika ülkelerinin dış ticaret rejimlerinden bahsederek, özellikle Tunus'un Orta Afrika'nın gıda tedarikçisi olduğunu ve buradan o bölgelere ulaşmak için doğru bir adres olduğunu vurguladı. Doğan, bu ülkelerde yüksek olan gümrük vergisinin karşılıklı müzakerelerle indirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler