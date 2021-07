Eski Kadıköy Hal Binası'nda restorasyon tartışması

TARİHİ Kadıköy Hal Binası'nın restorasyonu, Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi olarak devam ediyor.

TARİHİ Kadıköy Hal Binası'nın restorasyonu, Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi olarak devam ediyor. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nin kaçak yapı olduğunu iddia eden Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon projesinin Tarihi Kadıköy Hal Binası'nın özgün yapısını yok ettiğini ve restorasyon çalışmalarının bir an önce durdurulmasını gerektiğini söyledi.

1927 yılında İtalyan Mimar Umberto Ferrari tarafından inşa edilen, eski Kadıköy Hal Binası günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi olarak kullanılmakta. Yapıyla ilgili restorasyon çalışmaları devam ederken Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, binanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilmediğini iddia etti.

"HAL BİNASININ İÇİNE 1989 YILINDA KAÇAK HALDUN TANER TİYATRO SAHNESİ EKLENDİ"

Tarihi Kadıköy Hal Binası'nın tarihi sürecini anlatan Şahin, "Bina 1934 yılına kadar hal binası olarak işlevine devam etti. Dönemin ekonomik şartları ve binanın işlevini yitirmesinden dolayı bina, bir süre tapu binası ve itfaiye binası olarak kullanıldı. 1981 yılında bina Atatürk Kültür Merkezi'ne alternatif olması amacıyla tescil ettirildi. 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu binaya bir konservatuar taşındı. 1989 yılında ise binanın içine kaçak ve kanuna aykırı bir şekilde Haldun Taner Tiyatro Sahnesi eklendi. 1999 depremi sonrası binanın güçlendirilmesi gerektiği kararı alındı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurula bir proje sundu. Kurulsa o dönem Haldun Taner Tiyatro Sahnesi'nin kaçak olduğunu söyleyerek, projeyi reddetti" dedi.

"İBB TARAFINDAN KANUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE PROJE SUNULDUŞahin, sözlerine şu şekilde devam etti: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007 yılında binanın güçlendirilmesi ile ilgili yeni bir proje daha kurula sundu. Ancak kurula sunulan proje 2863 nolu kanuna aykırı bir şekilde sunuldu. Projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hem tescil kararı çıkarılması istendi hem de rölöve, restorasyon projesinin başlaması. Kurulsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu projeyi 2007 yılında onayladı.

"ŞU AN RESTORASYON ÇALIŞMASI TAMAMEN DURDURULMALI"Başlatılan restorasyon çalışmasıyla özgün hal binasının bütün plan yapısının değiştiğini belirten Şahin, " 'U' şeklinde olan hal binası dikdörtgen bir tiyatro binası haline geldi. Bu şekilde özgün hal binası tamamen ikinci sınıf bir yapı muamelesi görüyor. Şu an binanın içinde bulunan özgün duvarlar yıkılıyor ve bir kent hafızası bu şekilde yok oluyor. Hal bu olunca biz Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği ve Mimarlar Odası olarak harekete geçme kararı aldık. İsteğimiz ise, şu an devam eden restorasyon çalışmasının tamamen durdurulması, hal binasının özgün plan şekline geri dönülmesi, kaçak olan yapını ortadan kaldırılması" diye konuştu.Hal binasının özünün iki katlı olduğunu ve alt katında kemerli 7 adet dükkan bulunduğunu söyleyen Şahin,"Biz Haldun Taner Tiyatro Sahnesi için alternatifte sunuyoruz. Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun hemen yanında Et Balık Kurumu'nun boş bir binası var. Burası Haldun Taner Tiyatro Sahnesi olarak değerlendirilebilir. Eski Kadıköy hal binası dünya örneklerinde olduğu gibi endüstri mirası şeklinde tekrar hal binası olarak restore edilebilir. Biz şu an konuyla ilgili yüksek kurula başvuru yapacağız. Umarım bu restorasyon çalışmaları İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla bir an önce durdurulur" ifadelerini kullandı.

