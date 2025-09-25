Haberler

İstanbul ESENLER su kesintisi! 25-26 Eylül İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Eylül İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...

ESENLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Esenler su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: TUNA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.09.2025 15:14:39

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.09.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

