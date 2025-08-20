İstanbul ESENLER su kesintisi! 20-21 Ağustos İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ESENLER su kesintisi! 20-21 Ağustos İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...

Esenler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Esenler su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: TURGUT REİS MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.08.2025 14:25:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul ESENLER su kesintisi! 20-21 Ağustos İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış

Gündemdeki avukat, Ümitcan Uygun'u da savunmuş! İddia hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile 5 yıllık imza

Süper Lig devi, yeni yıldızına 5 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.