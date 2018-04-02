İstanbul Ermenileri, Avrupa Oyunları'na Damga Vurdu

Her yıl Avrupa'nın farklı şehrinde düzenlenen ve Avrupa'da yaşayan Ermenileri bir araya getiren Avrupa Ermeni Oyunları'nda (EURO Armenian Games), Türkiye'yi temsil eden İstanbul Ermenileri şampiyon oldu .

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Mart-1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen oyunlarda Türkiye'yi, İstanbul takımları Bolsohay, Sahakyan Basketbol, Anatolia Futsal ve İstabolis ekipleri temsil etti.

İstanbul takımları, bu yıl 12 ülkenin katıldığı Avrupa Ermeni Oyunları'na damga vurdu.

Antrenör Arto Akay yönetimindeki futsal şampiyonu Bolsohay, finalde Paris Nubar takımını 2-1 yendi. Bolsohay Futsal Takımı'ndan Harutyun Kuran, turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.

Satrançta Bolsohay oyuncusu, fide unvanı bulunan Ari Kiremitçiyan 10'da 10 yaparak şampiyonluğu elde etti.

Bolsohay Voleybol Takımı da Ermenistan'ın Adaam takımını 2-0 yenerek şampiyonluğu elde etti. Kafilenin antrenörlük görevini Alen Narsüz üstlendi.

Aleks Karaköse'nin kafile başkanlığını yaptığı Sahakyan Basketbol takımı ise finalde Ararat Viyana takımını 32-12 yenerek mutlu sona ulaştı.

Medya sponsorluğunu LUYS Gazetesi'nin üstlendiği Bolsohay yetkilileri, turnuvanın gelecek yıl İstanbul'da yapılmasının en büyük dilekleri olduğunu belirtti.

Patrik Genel Vekili Başpiskopos Ateşyan'dan kutlama

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, başarı elde eden sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

İstanbul'u temsil eden ekiplerin aldıkları sonuçlarla kendilerini mutlu ettiğini aktaran Ateşyan, şunları kaydetti:

"Hristiyanlığın en büyük bayramlarından biri olan Paskalya Bayramımızda, Viyana'da organize edilen turnuvada ülkemiz adına ortaya koymuş olduğunuz üstün performans, en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik içerisinde şu günlerde hepimizi büyük bir sevince boğmuştur.

Her başarı üstün emek, çaba ve inanmakla sağlanır. Özverili çalışmalarıyla sportif anlamada ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eden sporcu kafilelerimizi, yöneticilerini, maddi manevi katkı sağlayan herkesi canı gönülden kutluyor, dua ve takdislerimle hepinize sevgilerimi iletiyorum."