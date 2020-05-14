İSTANBUL Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadı

Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadıBurçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- Engelliler Haftası'nda doğum günü hediyeleri belediye'den. Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası'nda, Sultangazi'de yaşayan engellileri ziyaret eden Belediye Başkanı Av.

İSTANBUL Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadı
14.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:34

Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadı

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- Engelliler Haftası'nda doğum günü hediyeleri belediye'den. Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası'nda, Sultangazi'de yaşayan engellileri ziyaret eden Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,doğum günlerini birlikte kutlayıp hediyeler verdi.

'ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAK ZİHİNDE BAŞLAR'

Engelliler Haftası'nda aynı zamanda doğum günlerini kutlayan engellileri tespit eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun onları evlerinde ziyaret etti. Serebral ataksi hastası Büşra ve Bahtiyar Taştan kardeşlerin evine konuk olan Başkan Dursun, onların doğumgününü kutlayıp birlikte pastadaki mumlara üfledi ve hediye verdi. Dursun, 'Engelliler haftası münasebetiyle Sultangazi'de birçok noktada engelli kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Ben de bu ziyaretin bir parçası olarak bugün Habibler Mahallesi'nde iki genç kardeşimizi ziyaret ettim. Serebral ataksi hastası kardeşlerimizin yanına geldim. Ayrıca bugün onların doğum günü. Bu sebeple de onları seçtik ve doğum günlerini de kutladık. Rabbim onlara sağlıkla sıhhatle güzel bir ömür versin. Anne ve babaların fedakarlıkları da çok önemli. Çünkü engellerle birlikte onların da bu engelleri aşması lazım. Onlar da aynı süreç içerisinde yaşıyorlar. Hepimiz şunun farkında olmalıyız engellilerin engellerini ortadan kaldırmak önce insanların zihinlerinde başlar. Zihinlerindeki engeller kalkarsa, onların önündeki engeller de kalkmış olur. Korona günlerini yaşıyoruz. Evde kal diyoruz. Onlar bugün evde ama herkese aynı duyarlılığı iletmiş olayım. Hepimiz evde kalalım, sağlıkla kalalım diyorum' ifadelerini kullandı.

'BİZLERİ UNUTMADIĞI İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

10 yıldır serebral ataksi hastası olan 28 yaşındaki Bahtiyar Taştan, 'Ben de kardeşim de çok mutluyuz. Anlatılmaz bir duygu. Hatırlanmak çok güzel. Başkanımıza da belediyemize de bizleri unutmadığı için çok teşekkür ederiz. Ben yaklaşık 10 yıldır hastayım. Bir baş ağrısıyla gittim, hasta olduğumu öğrendim. Çok zor bir hastalık. Ama unutulmamak çok güzel. Herkese çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMI SEVİNDİRDİĞİ İÇİN BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ'

Büşra ve Bahtiyar Taştan'ın babası Zeki Taştan, 'Bir başkanın gelip çocuklarımızı ziyaret etmesinden çok mutlu olduk. Onları unutmadı, sevindirdi. Allah hepsinden razı olsun. Zor bir hastalık. Bizler de mücadele etmeye çalışıyoruz. Allah hasta olan herkese şifa versin' dedi.

İSTANBUL Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Haber
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Acılı annenin çağrısı sonrası Erdoğan talimat verdi, hasta Türkiye'ye getirildi
Acılı annenin çağrısı sonrası Erdoğan talimat verdi, hasta Türkiye'ye getirildi
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Seyir halindeki motosikletli, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Seyir halindeki motosikletli, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
Uçurtmasını kurtarırken akıma kapılan 12 yaşındaki Dilara, hayata tutunamadı
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Çocuk Adana
Şu an buradasınız: İSTANBUL Engelliler Haftası'nda doğum günü olan engelliler unutulmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 00:24:18. #1.14#
title