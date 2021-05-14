Son dakika haber | İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ŞEHİT YAKINLARINA BAYRAM ZİYARETİ
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Son dakika haber | İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ŞEHİT YAKINLARINA BAYRAM ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit yakınlarını ziyaret etti.

İSTANBUL İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle şehit yakınlarını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eşi ile birlikte Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ihlamur Sokak'ta oturan, 1996 yılında göreve giderken trafik kazası geçirerek şehit olan Polis Memuru İlyas Çapan'ın eşi ve iki çocuğunu ziyaret etti. Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır tarafından karşılanan İl Emniyet Müdürü Aktaş, Bayram nedeniyle halkımızın huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla teşkilatımız olarak bayram boyunca tertibat aldık. Bununla beraber şehit ailelerimizi yalnız bırakmamak adına tüm ilimizde 39 ilçemizde ben ve personelim düzenli olarak bayramda yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ziyarete geldik. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize de aileleri ile beraber hepsinin bayramını kutluyorum dedi.

Son dakika haber | İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ŞEHİT YAKINLARINA BAYRAM ZİYARETİ
Son dakika haber | İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ŞEHİT YAKINLARINA BAYRAM ZİYARETİ
Son dakika haber | İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ŞEHİT YAKINLARINA BAYRAM ZİYARETİ
Son dakika haber | İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ŞEHİT YAKINLARINA BAYRAM ZİYARETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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