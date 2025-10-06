İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 7 Ekim günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Ekim günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Ekim günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy - Ömerli Mahallesi
Güllüce Sokak
Tarih/Saat: 07.10.2025, 00:30 - 06:30
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Nusret Sokak
Tarih/Saat: 07.10.2025, 00:30 - 06:30
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Anadolu Mahallesi (Ayaba, Bahşende, Erdinç, Gür, Hazar, Necip Fazıl Sokaklar)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Hadımköy Mahallesi (Huri, Mevlana Sokaklar)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni kablo bağlantısı
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Gaziosmanpaşa – Yeni Mahalle (Cebeci, Galeri Sokaklar)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Avcılar
Merkez Mahallesi (Mahmutoğlu, Yeniyol, Özgüler Sokaklar)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 08:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Merkez Mahallesi – Ambarlı (Güven Blokları Sokak)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 08:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Abone / Şube bağlantısı
Açıklama: İş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Yeşilkent Mahallesi (G-600, G-601, G-602, G-604, G-606 Sokaklar)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Tahtakale Mahallesi (Faruk Nafiz Çamlıbel Sokak)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 10:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)
Bahçelievler -Yenibosna Merkez
Kavak Sokak
Tarih/Saat: 07.10.2025, 00:01 - 06:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)
Arif Ağa, Oruç Reis, Burhanbey Sokaklar
Tarih/Saat: 07.10.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı TM Bakımı)
Esenyurt
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (1929, Bağdat Sokak)
Mehterçeşme Mahallesi (1929, 2007, Bağdat Sokak)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Kapsamlı Havai Hat Bakımı)
Talatpaşa Mahallesi (1035, Fatih Sultan Mehmet Sokak ve 1036 Sokak)
Tarih/Saat: 07.10.2025, 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması (Önleyici Bakım)