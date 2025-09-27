İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

28 Eylül 2025

08:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarı

29 Eylül 2025

00:30 - 06:30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Trafo Merkezi (TM) Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Arnavutköy İlçesi, Merkez - Ömerli Mahallesi: Adnan Kahveci, Mısır, Seciye, Seden, Özçınar Sokakları

İstanbul, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, genel sokak bölgeleri

08:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Gümüşpala Mahallesi: Nadide, Palmiye, Yakut Sokakları

İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Cihangir Mahallesi: Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç, Çiğdem Sokakları

İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi: Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa, İncesu Sokakları

09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Yeşilkent Mahallesi: Bahçeşehir Yanyol Sokak

09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Arnavutköy İlçesi, Merkez - Anadolu Mahallesi: Yıldırım Beyazıt Sokak

İstanbul, Arnavutköy İlçesi, İslambey Mahallesi: Afşar, Akdere, Bahariye, Başeğmez, Behramşah, Bosna, Bozkır, Canaydın, Civan, Ertuğrul, Fevziye, Galip, Gülnühal, Gümüşpala, Keşşaf, Salih, Sancaklı, Serdengeçti, Sezgin, Tuğrulbey, Tiyatro, Yalçınkaya, Yasa, Yayladağı, Yıldırım Beyazıt, Zincirlikuyu, Çamlıçeşme, Çerkez, Şenay Sokakları

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Cihangir Mahallesi: Candarlı, Mehter, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Sanayi Sokakları

İstanbul, Başakşehir İlçesi, Merkez - Güvercintepe Mahallesi: Onur, Yeşilyurt Sokakları

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA-OSOS Çalışması

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Bağcılar İlçesi, Merkez - Güneşli Mahallesi: 1299. Sokak, Mahmutbey Sokak

İstanbul, Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi: 1517., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528. Sokaklar, Mahmutbey Sokak

İstanbul, Bağcılar İlçesi, Merkez - 15 Temmuz Mahallesi: 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450. Sokaklar, Cami Yolu, Sabia, İstiklal Sokakları

İstanbul, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi: 2628. Sokak, Devekaldırımı Sokak

09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Trafo Merkezi (TM) Bakımı

Etkilenen Bölgeler:

İstanbul, Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, genel sokak bölgeleri