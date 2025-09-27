İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 28 Eylül günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 28 Eylül günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
28 Eylül 2025
08:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarı
29 Eylül 2025
00:30 - 06:30
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Trafo Merkezi (TM) Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul, Arnavutköy İlçesi, Merkez - Ömerli Mahallesi: Adnan Kahveci, Mısır, Seciye, Seden, Özçınar Sokakları
İstanbul, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, genel sokak bölgeleri
08:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Gümüşpala Mahallesi: Nadide, Palmiye, Yakut Sokakları
İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Cihangir Mahallesi: Arpacı, Elma, Gök, Kayısı, Kızılcık, Ormanlı, Reşitpaşa, Sebzeci, Uygun, Yamaç, Çiğdem Sokakları
İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi: Ahmet Taner Kışlalı, Berik, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa, İncesu Sokakları
09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Yeşilkent Mahallesi: Bahçeşehir Yanyol Sokak
09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul, Arnavutköy İlçesi, Merkez - Anadolu Mahallesi: Yıldırım Beyazıt Sokak
İstanbul, Arnavutköy İlçesi, İslambey Mahallesi: Afşar, Akdere, Bahariye, Başeğmez, Behramşah, Bosna, Bozkır, Canaydın, Civan, Ertuğrul, Fevziye, Galip, Gülnühal, Gümüşpala, Keşşaf, Salih, Sancaklı, Serdengeçti, Sezgin, Tuğrulbey, Tiyatro, Yalçınkaya, Yasa, Yayladağı, Yıldırım Beyazıt, Zincirlikuyu, Çamlıçeşme, Çerkez, Şenay Sokakları
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul, Avcılar İlçesi, Merkez - Cihangir Mahallesi: Candarlı, Mehter, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Sanayi Sokakları
İstanbul, Başakşehir İlçesi, Merkez - Güvercintepe Mahallesi: Onur, Yeşilyurt Sokakları
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA-OSOS Çalışması
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul, Bağcılar İlçesi, Merkez - Güneşli Mahallesi: 1299. Sokak, Mahmutbey Sokak
İstanbul, Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi: 1517., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528. Sokaklar, Mahmutbey Sokak
İstanbul, Bağcılar İlçesi, Merkez - 15 Temmuz Mahallesi: 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450. Sokaklar, Cami Yolu, Sabia, İstiklal Sokakları
İstanbul, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi: 2628. Sokak, Devekaldırımı Sokak
09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması - Kapsamlı Trafo Merkezi (TM) Bakımı
Etkilenen Bölgeler:
İstanbul, Bağcılar İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, genel sokak bölgeleri