İstanbul elektrik kesintisi! 25 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Eylül günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar / Yeşilkent Mahallesi: Ahmet Arif, G-184, G-187, G-522 sokakları ile

Esenyurt / Balıkyolu Mahallesi: 508., 517., 518., 519., 522., Amasyalılar sokaklarında

09.00 - 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Avcılar / Cihangir Mahallesi: Belirli sokaklarda

09.00 - 17.00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar / Fevzi Çakmak Mahallesi: 2002. sokakta

09.00 - 17.00 saatleri arasında yatırım/dönüşüm çalışması sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

Bahçelievler / Siyavuşpaşa Mahallesi:

Adnan Kahveci Sokak: 07.00 - 11.00 saatleri arasında

Manolya Sokak: 08.00 - 12.00 saatleri arasında

Emek ve Çam Sokak: 09.00 - 13.00 saatleri arasında

Abone/şube bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler / Yenibosna Merkez Mahallesi: Belirli sokaklarda

09.00 - 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir / Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi: Kardelen, Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal, Tevfik Fikret, Turgut Özal, Yonca, Çameli, İsmet İnönü sokaklarında

Beylikdüzü / Kavaklı Mahallesi: Meltem Sokak'ta

11.00 - 13.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Başakşehir / Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi: 3., 4., Anadolu, Ayçiçeği, Boğazköy, Kamelya, Turgut Özal, Çiğdem sokaklarında

14.00 - 16.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır.

Başakşehir / Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi: 1., 2., 3., Ayçiçeği, Boğazköy, Kamelya, Turgut Özal sokaklarında

16.00 - 18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması yapılacaktır.