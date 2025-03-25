İstanbul elektrik kesintisi! 25-26 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-03-25 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ESKİTÜRK, LEYLEKYUVASI, TARLABAŞI, TAVUK ÇIKMAZI, TAVUKÇU REMZİ, YENİKALDIRIM sk bölgelerinde 25/03/2025 09:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah MUALLİM NACİ sk / MECİDİYE mah DEREBOYU sk / ORTAKÖY mah DEREBOYU, GÜRCÜKIZI, MUALLİM NACİ, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, PORTAKAL YOKUŞU sk bölgelerinde 25/03/2025 09:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah COŞAR ÇIKMAZI, CİHANGÜL, CİVELEK ÇIKMAZI, KARACAKÖY, RUMELİLER ÇIKMAZI sk / ORMANLI mah NAZLI sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce -KABAKÇA mah sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, EDİRNE, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, KUPA ÇIKMAZI, NİLÜFER ÇIKMAZI, PARADİSE, PINAR, REFET ÇIKMAZI, SARILALE ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SOHBET ÇIKMAZI, VAKKAS, YILDIZ, ZAMBAK, İHSAN AKDOĞAN, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-03-25 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -ALİBEYKÖY mah sk bölgelerinde 25/03/2025 09:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.ARALIK, ATATÜRK, DÜZGEÇİT, MERT, SEVİNÇ sk bölgelerinde 25/03/2025 09:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 09:30:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 2.ATMACA, 3.YASEMİN, 4.KANARYA, FATİH, GÜNER, OKUL sk / MİTHATPAŞA mah 1.ÖNAL, 3.PINAR, DİSPANSER, GÜLNUR, NEYZEN, SELANİK sk bölgelerinde 25/03/2025 09:30:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 09:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AKASYA, ARİFPAŞA, KÜME, SARIÇİÇEK, ÇAVUŞBAĞI sk / RAMİ CUMA mah ARİF RIZA, ARİFPAŞA, ATAYOLU, BAĞLAR, CUMA CAMİİ, EDEBİYE, MAHMUDİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK , RAMİ EYÜP YOLU, SEDAT BORA, YEŞİLÇINAR, YUSUFBEY BAĞ, YUSUFBEY ÇIKMAZI, ZÜBEYİR GÜNDÜZALP , ŞEYH ABDULLAH sk / İSLAMBEY mah EDEBİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 25/03/2025 09:30:00 - 25/03/2025 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 2.BURCU, ATATÜRK sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.ARALIK, ATATÜRK, DÜZGEÇİT, MERT, SEVİNÇ sk bölgelerinde 25/03/2025 10:00:00 - 25/03/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah BAĞLAR, CUMA CAMİİ, DİKİLİAĞAÇ, MEHMET HULUSİ EFENDİ, ORUÇ, YEŞİLÇINAR, ŞEYH ABDULLAH sk / RAMİ YENİ mah 1.DERE, 1.KIRÇEŞME, 1.KIZILÇAM, 2. GASKO ÇIKMAZI, BOŞNAK HIDIRBEY, DİKİLİAĞAÇ, EBU BEKİRAĞA, GASKO ÇIKMAZI, GÜLAĞA, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PAŞA BABA, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk / İSLAMBEY mah TOKOL, İLK YAZ sk bölgelerinde 25/03/2025 11:00:00 - 25/03/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-03-25 13:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ATABEY, BAĞLAR, BEKÇİ, DİKİLİAĞAÇ, EDEBİYE, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, YEŞİLÇINAR, ZÜBEYİR GÜNDÜZALP , İLK YAZ sk / İSLAMBEY mah ATABEY, EDEBİYE, FAZİLET, KUŞBAZ, MEHMET ALİAĞA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, TOKOL, İLK YAZ sk bölgelerinde 25/03/2025 13:00:00 - 25/03/2025 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.