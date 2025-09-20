İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Eylülgünü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Bağcılar

Saat: 12:00 – 16:00

Mahalle/Sokak: Merkez – Kazım Karabekir Mahallesi, 311. Sokak

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışmaları

Büyükçekmece

Saat: 08:00 – 16:00

Mahalle/Sokak:

Merkez – Atatürk Mahallesi (Cüneyt Arkın, Kordonboyu Sokak)

Fatih Mahallesi (2. Kordonboyu, Adnan Şenses, Ayhan Işık, Deniz, Ereke, Gazi Mustafa, Hulusi Kentmen, Kordonboyu, Metin Akpınar, Nasrettin Hoca, Papatya, Pelin, Safiye Ayla, Sultan Fatih, Zeki Alasya, Zümrüt, İzmir Sokaklar)

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışmaları

Saat: 08:00 – 16:00

Mahalle/Sokak: Karaağaç Mahallesi

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışmaları

Saat: 09:00 – 17:00

Mahalle/Sokak:

Merkez – 19 Mayıs Mahallesi (Gölboyu, Kamer, Miray, Ünsal, İstanbul 1. Sokak)

Dizdariye Mahallesi (Abdurrahman Ereke, Aslı, Aysun, Cami, Gölboyu, Kamelya 4, Karaağaç, Mimar Sinan, Pazar, Pervin, Reha, Saklı, Seyit Onbaşı, Vatan 4 Sokaklar)

Kesinti Nedeni: Yatırım/Dönüşüm çalışmaları

Çatalca

Saat: 09:30 – 15:30

Mahalle/Sokak: Merkez – Muratbey Merkez Mahallesi, Fabrikalar Sokak

Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışmaları

Saat: 09:30 – 17:30

Mahalle/Sokak: Merkez – Subaşı Mahallesi (Akkaya, Asya Çıkmazı, Eski Edirne Asfaltı, Gökçeali, Koyuncu Çıkmazı, Koşu, Muşmula Değirmeni, Subaşı Çıkmazı, Tufan, Özerdem, İstanbul Sokaklar)

Kesinti Nedeni: Yatırım / ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi