İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 20 Eylül günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 20 Eylül günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Eylülgünü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Bağcılar
Saat: 12:00 – 16:00
Mahalle/Sokak: Merkez – Kazım Karabekir Mahallesi, 311. Sokak
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışmaları
Büyükçekmece
Saat: 08:00 – 16:00
Mahalle/Sokak:
Merkez – Atatürk Mahallesi (Cüneyt Arkın, Kordonboyu Sokak)
Fatih Mahallesi (2. Kordonboyu, Adnan Şenses, Ayhan Işık, Deniz, Ereke, Gazi Mustafa, Hulusi Kentmen, Kordonboyu, Metin Akpınar, Nasrettin Hoca, Papatya, Pelin, Safiye Ayla, Sultan Fatih, Zeki Alasya, Zümrüt, İzmir Sokaklar)
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışmaları
Saat: 08:00 – 16:00
Mahalle/Sokak: Karaağaç Mahallesi
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışmaları
Saat: 09:00 – 17:00
Mahalle/Sokak:
Merkez – 19 Mayıs Mahallesi (Gölboyu, Kamer, Miray, Ünsal, İstanbul 1. Sokak)
Dizdariye Mahallesi (Abdurrahman Ereke, Aslı, Aysun, Cami, Gölboyu, Kamelya 4, Karaağaç, Mimar Sinan, Pazar, Pervin, Reha, Saklı, Seyit Onbaşı, Vatan 4 Sokaklar)
Kesinti Nedeni: Yatırım/Dönüşüm çalışmaları
Çatalca
Saat: 09:30 – 15:30
Mahalle/Sokak: Merkez – Muratbey Merkez Mahallesi, Fabrikalar Sokak
Kesinti Nedeni: Abone/Şube bağlantı çalışmaları
Saat: 09:30 – 17:30
Mahalle/Sokak: Merkez – Subaşı Mahallesi (Akkaya, Asya Çıkmazı, Eski Edirne Asfaltı, Gökçeali, Koyuncu Çıkmazı, Koşu, Muşmula Değirmeni, Subaşı Çıkmazı, Tufan, Özerdem, İstanbul Sokaklar)
Kesinti Nedeni: Yatırım / ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yenilenmesi