İstanbul elektrik kesintisi! 11 Temmuz İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte İstanbul'da elektrik kesintileri:

2025-07-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ANADOLU, ERENLER, OSMANLI sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah KARACAOĞLAN sk / GÜRPINAR mah CİVA, DEMİRCİ, ESEN, ETHEM AĞA, FIRIN, GÖRGÜ, MALİK AĞA, MÜMİN AĞA, PAZAR, TAHİR AĞA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-11 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması -Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BİLGE, EBULULA MARDİN, GÜL, YILDIRIM OĞUZ GÖKER sk bölgelerinde 11/07/2025 10:00:00 - 11/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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2025-07-11 08:30:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 11/07/2025 08:30:00 - 11/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, AZELYA, BAHÇECİK, DEFNE, EMRE, GAYE, GÜLİN, HİLAL 86, MERVE, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-11 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ALKIM, DİLFEZA, GÜNDOĞUMU, GÜRGEN 2, KAKTÜS 1, PELİN 1, SARMAŞIK 1, TUNABOYU, YOSUN 1, ZAKKUM 2, ZAMBAK 1, ÇAMLICA 2 sk / KARAAĞAÇ mah YİĞİTTÜRK sk bölgelerinde 11/07/2025 09:00:00 - 11/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.