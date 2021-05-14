İstanbul Eczacı Odası Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
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İstanbul Eczacı Odası Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İstanbul Eczacı Odası Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

14 Mayıs eczacılık günü dolayısıyla İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu ve meslektaşları Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

14 Mayıs eczacılık günü dolayısıyla İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu ve meslektaşları Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

14 Mayıs Eczacılık Günü'nde pandemi ve kısıtlama nedeniyle geniş kapsamlı bir kutlama yapılmadı. Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri Taksim Meydan'daki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından basın açıklamasında bulunan Sarıalioğlu, "Değerli meslektaşlarım, bugün ülkemizde bilimsel eczacılık eğitimine başlanmasının 182. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu 14 Mayıs'ı milyonlarca insanımızın hastalanıp on binlerce insanımızı yitirdiğimiz korona virüs sebebiyle maalesef bayram havasında karşılayamıyoruz" dedi.

"Bu zor ve karanlık süreçte eczacılar olarak çok yorulduk çok yıprandık."

Sarıalioğlu konuşmalarına şöyle devam etti:

"1 yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 ile mücadelemizde bugüne kadar 53 meslektaşımızı 18 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Vefat eden arkadaşlarımızı bir kez daha buradan saygıyla anıyoruz. Bu zor ve karanlık süreçte eczacılar olarak çok yorulduk çok yıprandık. Bir yandan eczanelerimizi ziyaret eden milyonlarca kişiye en iyi şekilde ilaç ve danışmanlık hizmeti veriyor olmanın kaotik ortamda hastalarımızın doğru bilgiye erişimlerini sağlamanın ücretsiz maske ve ücretsiz grip aşılarının dağıtarak vatandaşlarımızı korumanın insanımıza değer katmanın elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşarken diğer yandan sesimizi duyuramamanın, dertlerimizi anlatamamanın, taleplerimizin yok sayılıyor olmasının üzüntüsünü yaşadık yaşıyoruz."

"Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyoruz."

Sarıalioğlu, "Bu vesile ile bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Hastayla ilk temas noktası olan eczanelerimizde eczacılara ve eczane çalışanlarına koruyucu ekipman desteği sağlanmalı ve düzenli bir şekilde tanı testi yapılmalıdır. Eczanelerimiz düzenli bir şekilde dezenfekte edilmelidir. Bulaş riskini azaltmak için reçetelerin tamamı elektronik reçete olmalıdır. Bugün eczacılar olarak sadece Covid-19 ile savaşmıyoruz. İlaç fiyat kararnamesinin 12 yıldır güncellenmemiş olmasının oluşturduğu ekonomik baskıyı bugün çok daha ağır bir şekilde hissediyoruz. Özverili ve fedakarca çalışan tüm meslektaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmesini diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Eczacı Odası Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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