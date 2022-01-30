İstanbul Devlet Opera ve Balesi, şubatta "Barok Konser"i verecek

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), şubatta 2 gün "Barok Konser" ile Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde olacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, barok dönemi üzerine oluşturduğu konser repertuvarı ile 3 Şubat ve 15 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Barok dönemin müzik alanındaki temsilcileri olan besteciler; Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, George Frideric Handel, Giovanni Battista Pergolesi, Giovanni Bononcini'nin eserleri ile "Barok Konser"de, sanatseverler döneme tanıklık edecekler.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Paolo Villa yönetirken başkemancı ise Özcan Yılmaz olacak.

Konserin solistleri arasında ise soprano Otilia İpek, soprano Özgecan Gençer, mezzosoprano E.Tuğba Tekışık, mezzosoprano Merve Tokat, bariton N. Işık Belen ve bas Kenan Dağaşan yer alacak.

Konserler saat 20.00'de Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşecek.