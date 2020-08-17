İSTANBUL-DEPREMİN 21'İNCİ YILDÖNÜMÜNDE KAĞITHANE'DEN YIKIMLA MESAJ MARMARA'da, 17 ağustos 1999'da meydana gelen ve on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 7,5 büyüklüğündeki depremin 21'inci yıldönümü nedeniyle Kağıthane'de ağır hasarlı olarak tespit edilen riskli 288 daire, özel ekipler tarafından kontrolü bir şekilde yıkıldı.

MARMARA'da, 17 ağustos 1999'da meydana gelen ve on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 7,5 büyüklüğündeki depremin 21'inci yıldönümü nedeniyle Kağıthane'de ağır hasarlı olarak tespit edilen riskli 288 daire, özel ekipler tarafından kontrolü bir şekilde yıkıldı.

Büyük Marmara Depreminin 21'inci yıl dönümümde, Kağıthane Belediyesi Hizmet Sitesi içerisinde bulunan ağır hasarlı 288 dairenin yıkımı, kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Kağıthane Belediyesi'nin iş birliği ile yapılan kontrollü yıkıma, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı.

'AMACIMIZ HEMŞERİLERİMİZİ DEPREME DAYANIKLI BİNALARA TAŞIYABİLMEK'

Yıkıma katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, şunları söyledi:

'Bu dönem içerisinde buradaki hemşerilerimiz ile bir araya geldik. Bu binaların zemini dolgu toprak ve yapı stoğu depreme dayanıksız oluğu için vatandaşlarımızın tahliyesini istedik. Pandemi döneminde olmasına rağmen hemşerilerimiz çok hızlı tahliye gerçekleştirdi. Bizler Marmara depreminin yıldönümünde bir araya geldik. Amacımız İstanbul depremi gelmeden önce hemşerilerimizi daha sağlıklı, daha depreme dayanıklı, düzgün binalara taşıyabilmek."

'1999 DEPREMİ ÖNCESİ YAPILMIŞ BİNALAR KESİNLİKLE İNCELENMESİ GEREKİYOR'

Bir binayı yıkıma götüren hatalardan bahseden Başkan Öztekin, 'Öncelikle bir binanın mühendislik hizmeti alıp almadığına bakmamız lazım. 1999 depremi öncesi yapılmış binaların kesinlikle incelenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bizler de belediye olarak da hemşerilerimizin yanındayız. Ama buradaki binalar dolgu toprak üzerine yapılan binalar, en büyük sıkıntı da bu aslında. Bu süre içerinde komşularımız da tereddüt içindeyse belediyemizin Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine başvuruda bulunsunlar' diye konuştu.

YIKIMA GÖTÜREN HATALAR

Bir binayı yıkıma götüren 3 büyük hatayı söyleyen Şehir Planlayıcısı Murat Ayan,

'Bu sebeplerin başında öncelikle zemin geliyor. Bildiğiniz gibi mühendislik hizmetleri çok doğru bir şekilde yapılmasına rağmen eğer zemin iyileştirilmesi yapılmazsa binaların ömrü kısalıyor. Deprem ve diğer afetlerde ilk başta sıkıntımız zemin oluyor. İkinci sebebimiz ise mühendislik hizmetlerinin alınmamış olması. Geçmişte Türkiye'nin birçok yerinde mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış binalar mevcut. Bu binalar özellikle insanlarımız maddi durumları yettiğince üstüne kat ekleyerek yapmış olduğu binalar, bunlar depremde en riskli gördüğümüz binalardır. Üçüncüsü ise eskiden yapılan binalarda deniz kumu kullanılması. Deniz kumu da demiri ve betonu erittiği için şu anki teknolojide kullanılan malzemeler de çok daha dayanıklı' dedi.

'ACABA SABAHA SAĞ ÇIKABİLECEK MİYİZ"

Huzur Sitesi sakini Tülay Soylu ise 'Bizler tedirgin bir şekilde taşınmak zorunda kalmıştık. Çünkü bütçemizi ona göre ayarlamıştık. Burada otururken sallantılar oldu. Her gece yatarken tedirgin yatıyorduk. Acaba sabaha sağ çıkabilecek miyiz diye çok korkuyorduk' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA