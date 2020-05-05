İstanbul'dan Şebinkarahisar'a solunum cihazı desteği
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İstanbul'dan Şebinkarahisar'a solunum cihazı desteği

İstanbul'dan Şebinkarahisar'a solunum cihazı desteği
05.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:50

İstanbul'dan Şebinkarahisar'a solunum cihazı desteği Dünya çapında etkili olan korona virüs salgınının tedavisinde solunum cihazları büyük önem kazandı.

İstanbul'dan Şebinkarahisar'a solunum cihazı desteği

İSTANBUL - Dünya çapında etkili olan korona virüs salgınının tedavisinde solunum cihazları büyük önem kazandı. İstanbul'da faaliyet gösteren bir dernek, tedavide kullanılacak solunum cihazları ve malzemelerini kargo ile Şebinkarahisar'daki bir hastaneye kargo ile gönderdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası başta solunum sıkıntısı çeken hastaların tedavisinde kullanılan tıbbi cihaz olmak üzere tedaviye yönelik malzemeler önem kazandı. Virüsün pandemi ilan edilmesiyle birlikte korona virüs vakalarının tedavisinde en çok ihtiyaç duyulan solunum yolu tedavi cihazları konusunda Şebinkarahisarlı İş Adamları Derneği anlamlı bir bağış gerçekleştirdi. Dernek yönetimi Şebinkarahisar Devlet Hastanesine solunum yolları tedavisinde kullanılan malzemeleri kargo yoluyla ulaştırdı.

Biz bize Yeteriz kampanyasına tıbbi cihaz bağışı ile destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Şebinkarahisarlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Altan Güneş, "Öncelikle devletimizin açmış olduğu Biz Bize Yeteriz kampanyasını sonuna kadar destekliyoruz. Dünyada var olan Covid 19 virüsüne karşı ne yapabiliriz diye iş adamlarımızla beraber bir çalışma yaptık memleketimiz olan Şebinkarahisar'a ve iş adamlarımızın destekleriyle beraber Şebinkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesini güçlendirdik. Hem memleketimize hem devletimize elimizden geldiğince hem yardım ediyoruz hem de destek oluyoruz. Şebinkarahisar Devlet Hastanemizi yoğun bakım ünitesine solum cihazları ve vantilatör ile güçlendirdik. Bununla da oradaki hemşehrilerimize daha iyi hizmet edebilmek için hem de bu korona virüsünden dolayı daha iyi iyileşmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan Şebinkarahisar'a solunum cihazı desteği

Kaynak: İHA

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