İstanbul'dan, Rize'ye gelen çift ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin Korona virüs testleri...
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İstanbul, Madenli, Çayeli, Rize

İstanbul'dan, Rize'ye gelen çift ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin Korona virüs testleri...

İstanbul'dan, Rize'ye gelen çift ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin Korona virüs testleri pozitif çıktı, 5 kişi karantinaya alındı İstanbul'dan eşiyle Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi'ne gelen bir çiftin ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin korona virüs testi sonucu...

07.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:00
İstanbul'dan, Rize'ye gelen çift ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin Korona virüs testleri...

İstanbul'dan, Rize'ye gelen çift ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin Korona virüs testleri pozitif çıktı, 5 kişi karantinaya alındı

RİZE - İstanbul'dan eşiyle Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi'ne gelen bir çiftin ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Çiftlerle temasta bulunan 5 kişi daha karantinaya alındı.

Vaka Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi'nde yaşandı. İstanbul'da bir yakının evinde olan F.K. eşi S.K.'yi arayarak İstanbul'a gelip kendisini almasını ve Rize'ye getirmesini istedi. Bunun üzerine S.K. İstanbul'a giderek eşini aldı ve birlikte Rize'ye geldiler. Rize'ye geldiklerinde ise komşuları M.Ş. ve Ü.Ş. ile temas eden F.K. ve eşi S.K. yakalandıklarını fark etmedikleri Korona virüsü onlara da bulaştırdı. F.K. ve eşi S.K. ile M.Ş. ve eşi Ü.Ş. Korona virüs teşhisi ile tedavi altına alınırken, çiftlerle temasta bulunan diğer 5 kişi de karantinaya alındı. Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında beldede toplam 9 pozitif vaka çıkmasıyla alınan tedbirler daha da arttırıldı.

İstanbul'dan, Rize'ye gelen çift ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin Korona virüs testleri...

Kaynak: İHA

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İstanbul'dan, Rize'ye gelen çift ve onlarla temasa geçen bir başka çiftin Korona virüs testleri...
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