İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi

15.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:04
İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi iptal edildi.

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi iptal edildi.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kars Harakani Havalimanı'nın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan iki uçuş sis nedeniyle iptal edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ve İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kars'a planlanan 2 sefer için de yine sis nedeniyle inişlerin gecikeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

İlgili Haberler

Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi
Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nilgün Belgün Tolgahan Sayışman
Spor Çağdaş Atan Ersun Yanal Samet Aybaba Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'dan Kars'a yapılacak 2 uçak seferi sis nedeniyle iptal edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 18:06:25. #1.15#
title