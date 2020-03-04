İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi
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İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi

Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

04.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:33

merkezli yayın yapan ChannelNewsAsia'da yer alan habere göre, 3 Mart tarihinde THY'nin TK54 sefer sayılı uçağı ile İstanbul-Singapur uçuşunu yapan bir yolcuda yapılan koronavirüsü testi pozitif çıktı.

UÇAKTAKİ DİĞER YOLCULAR KARANTİNAYA ALINDI

Singapur , THY uçağındaki yolcuların da karantina altına alındığını duyurarak geri dönüş için planlanan TK55 sefer sayılı uçuşun da iptal edildiğini açıkladı.

TÜRKİYE'YE VERİLDİ

Singapur Dışişleri Bakanlığı, Singapur'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni haberdar ettiklerini ve konuyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirtti. Singapur'da bugüne kadar 110 kişide koronavirüsü tespit edildi. Ülkede koronavirüse bağlı bir ölüm yaşanmadı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50'den fazla ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 252'ye ulaşırken son kayıtlara göre 95 binden fazla insanda etkili oldu.


Haber Videosu

: İstanbul'dan Singapur'a uçuş yapan uçakta koronavirüs tespit edildi
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