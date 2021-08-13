İstanbul'dan Hacı Bektaş-i Veli'nin kabrine giden bisikletli grup Kırıkkale'de
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İstanbul'dan Hacı Bektaş-i Veli'nin kabrine giden bisikletli grup Kırıkkale'de

İstanbul'dan Hacı Bektaş-i Veli'nin kabrine giden bisikletli grup Kırıkkale'de
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

HACI Bektaş-i Veli'nin vefatının 750'nci yılında Nevşehir'deki türbesini ziyaret etmek için İstanbul'un Eyüp ilçesinden yola çıkan bisikletli grup Kırıkkale'ye geldi.

HACI Bektaş-i Veli'nin vefatının 750'nci yılında Nevşehir'deki türbesini ziyaret etmek için İstanbul'un Eyüp ilçesinden yola çıkan bisikletli grup Kırıkkale'ye geldi.

Server Gençlik ve Spor Kulübü üyesi bisiklet grubu, Hacı Bektaş-i Veli'nin türbesini ziyaret için İstanbul'dan yola çıktı. İstanbul, Yalova, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir'den oluşan 850 kilometrelik güzergahta pedal çeviren sporcular, Kırıkkale'ye ulaştı. Yahşihan ilçesi Oba köyde mola veren grup, gece Kırıkkale'de konakladıktan sonra yarın sabah saat 06.00'da Nevşehir'e doğru tekrar yola çıkacak.Toplumda Hacı Bektaş-i Veli ve eserlerinin öne çıkması için bir farkındalık oluşturmak bisiklet organizasyonu düzenlediklerini söyleyen Server Gençlik ve Spor Kulübü adına konuşan Zeki Taş, "15 sürücü ve 15 destek ekibinin bulunduğu 30 kişilik ekibimizle İstanbul'dan yola çıktık, Nevşehir'e doğru gidiyoruz. Hacı Bektaş-i Veli yaşadığı dönem toplumun önde gelen simalarından birisiydi, bu kapsamda toplumun farklı kesimlerine hitap eden, farklı kesimleri ayrıştırmadan birleştiren bir dil kullanarak, toplumu bir çatı altında tutmaya gayret ediyordu. Biz de bugün bu dile ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz hala. Dolayısıyla Hacı Bektaş-i Veli'nin özellikle 'Makalat' adlı kitabını günümüzde çocuk ve gençler arasında daha çok tanınmasını istiyoruz. Projemizin ana amacını oluşturan husus budur" dedi.


İstanbul'dan Hacı Bektaş-i Veli'nin kabrine giden bisikletli grup Kırıkkale'de
İstanbul'dan Hacı Bektaş-i Veli'nin kabrine giden bisikletli grup Kırıkkale'de
İstanbul'dan Hacı Bektaş-i Veli'nin kabrine giden bisikletli grup Kırıkkale'de
İstanbul'dan Hacı Bektaş-i Veli'nin kabrine giden bisikletli grup Kırıkkale'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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İstanbul'dan Hacı Bektaş-i Veli'nin kabrine giden bisikletli grup Kırıkkale'de - Haberler
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