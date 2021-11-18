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Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bağcılar Mehmet Akif Bulvarı'nda Yüzyıl istikametine ilerleyen Hüseyin Küçük idaresindeki 22 AB 899 plakalı kamyonet, yol üzerindeki evin duvarına çarptı.

Kaza sonrası sürücü Hüseyin Küçük, kamyonet içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Küçük, 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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