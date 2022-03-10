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İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametine seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önündeki araca çarptı. Arkadan gelen servis ile hafif ticari aracının da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde oluşan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul, Esenyurt, Otomobil, Ankara, Güncel, Haberler

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