İstanbul'da yılbaşı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
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İstanbul'da yılbaşı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

31.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:26
İstanbul'da yılbaşı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirler kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Salgın nedeniyle bugün saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama öncesinde artan kent trafiğindeki yoğunluk, mesai saatinin bitmesiyle birlikte artış gösterdi.

Avrupa ve Anadolu yakasının ana güzergahları ile TEM otoyolu ve E-5 kara yolunda yoğunluk yaşandı.

Haliç Köprüsü'nün her iki yönünde artan trafik yoğunluğunun, E-5 Karayolunun Edirne istikametinde ise Cevizlibağ'dan itibaren başladığı görüldü. Merter, İncirli ve Şirinevler'de de yoğun araç trafiği gözlendi.

Bağcılar, Bahçelievler, Eminönü, Balat ve Eyüpsultan bölgesi ile diğer merkezi noktalarda yoğunluğun yaşandığı İstanbul'da trafik ekipleri de yoğun önlem aldı.

Avrupa Yakası'ndan geçişte yoğunluğun arttığı Anadolu Yakası'nda ise TEM otoyolu Kavacık, Ümraniye Ataşehir yönünde yer yer araç yoğunluğu yaşanıyor.

Beykoz'dan otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Kartal-Pendik bölgesinde de trafik yoğunluğu çift taraflı devam ediyor. D 100 kara yolunun özellikle İstanbul çıkışında trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İBB CepTrafik uygulamasına göre saat 18.30 sıralarında kentte trafik yoğunluğunun zaman zaman yüzde 60'ın üzerine çıktığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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