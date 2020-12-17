İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği
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İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği

17.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:46
İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği

Yılbaşı öncesi İstanbul'un tarihi semtlerinden Eminönü'nde alışveriş hareketliliği yaşandı.

Yılbaşı öncesi İstanbul'un tarihi semtlerinden Eminönü'nde alışveriş hareketliliği yaşandı.

Eminönü Meydanı'nda, alışveriş için Tahtakale'yi tercih eden vatandaşlar yılbaşı için kuru yemiş ve hediyelik eşya dükkanlarına giderek alışveriş yaptı.

Önceki yıllara göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ciddi bir yoğunluğun oluşmadığı meydanda, vatandaşlar yılbaşı akşamı için hazırlıklarını sürdürdü.

Alışveriş yapanlar arasında ağırlıkla kuru yemiş, hediyelik eşya ve yılbaşı süsü alanlar bulunurken, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat ettiği görüldü.

Bu arada vatandaşların alışveriş için tercih ettiği Tahtakale'deki dünkanların da yılbaşı süsleriyle donatıldığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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