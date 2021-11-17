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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi. - İSTANBUL

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

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