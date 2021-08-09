İstanbul'da yangın var mı? İstanbul'da hangi bölgelerde yangın var?

Türkiye, son 2 gündür yangın bölgelerinden art arda gelen iyi haberlere seviniyor. 28 Temmuz'dan beri başlayan orman yangınlarında 13. gün mücadele devam ediliyor. Peki, İstanbul'da yangın var mı? İstanbul'da hangi bölgelerde yangın var? Nerelerde yangın var? Türkiye yangın son durum!

İstanbul'da yangın söndürme çalışma tüm hızıyla devam etmekte. İstanbul'da yangın var mı? İstanbul'da hangi bölgelerde yangınvar?

İSTANBUL'DA YANGIN!

Ülkemizin pek çok noktasında çıkan yangınlara müdahale devam etmekte. Ancak İstanbul Esenyurt'ta bir orman yangını durumu söz konusu değil. Sosyal medya kullanıcıları bir fabrikadan dumanlar çıktığını belirtiyor. Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi'nde lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

Esenyurt, Akşemseddin Mahallesi 296. sokakta bulunan lojistik firmasına ait 18 bin metrekare büyüklüğündeki depoda saat 12.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle iki farklı noktada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanların çevreden de görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

TÜRKİYE'DE YANGIN SON DURUM!

Türkiye, son 2 gündür yangın bölgelerinden art arda gelen iyi haberlere seviniyor. 28 Temmuz'dan beri başlayan orman yangınlarında 12. güne girilirken, şu ana kadar 47 ilde çıkan orman yangının 231'İi kontrol altına alındı. 7 noktada devam eden yangınlara ise müdahale ediliyor.