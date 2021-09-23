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İstanbul'da yağmur yağdı; trafik yüzde 69'a ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da yağmur yağdı; trafik yüzde 69'a ulaştı

İstanbul'da, erken saatlerde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da, erken saatlerde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren de yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy D-100 karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk 08.00 itibariyle yüzde 69 olarak ölçüldü.


İstanbul'da yağmur yağdı; trafik yüzde 69'a ulaştı

İstanbul'da yağmur yağdı; trafik yüzde 69'a ulaştı

İstanbul'da yağmur yağdı; trafik yüzde 69'a ulaştı

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