İstanbul'da yağmur etkili oluyor
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İstanbul'da yağmur etkili oluyor

15.12.2020 07:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 07:49
İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor.

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA İSTANBUL'da yağmur etkili oluyor. Meteorolojinin dün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı.  

Uyarıları dikkate alan çok sayıda vatandaşın yağmura hazırlıklı olduğu görülürken hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı. 


İstanbul'da yağmur etkili oluyor
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ

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