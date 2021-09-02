İstanbul'da vatandaşlar ormanlık alanlara giriş kısıtlamasına uyuyor

İstanbul'da yangın riskine karşı ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatılması kararına vatandaşların uyduğu görüldü.

İstanbul'da yangın riskine karşı ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatılması kararına vatandaşların uyduğu görüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünün talebi doğrultusunda İstanbul Valiliğince alınan kararın ardından Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda yoğunluk azaldı. Az sayıda kişi ormanda yürüyüş yaparken, güvenlik görevlileri ormanlık alanda ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Ormanın çeşitli noktalarına "mangal ve ateş yakmak yasaktır" afişi asıldığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı ile Atatürk Kent Ormanı da hareketli günlerinden uzak bir gün geçirdi. Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda iki ailenin ateş yakmadan piknik yaptığı, Atatürk Kent Ormanı'nda ise az sayıda bölge insanı ile turistin yürüyüş yaptığı gözlendi.

Ormanlara giriş kısıtlamasından Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri muaf tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan